Останина (Котиных или Слотиных) Настасья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Котиных или Слотиных) Настасья Михеева

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Место рождения

поч. Рохинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Рохинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Останин Иона Миронов

Отец ребёнка: Останин Мирон Моисеев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Останин Семен Миронов

Отец ребёнка: Останин Мирон Моисеев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Мирон Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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