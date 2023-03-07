Останина (Котиных или Слотиных) Настасья Михеева
Место рожденияпоч. Рохинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Рохинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Останин Иона Миронов
Отец ребёнка: Останин Мирон Моисеев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Останин Мирон Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762