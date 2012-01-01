Иван Григорьевич (6.400)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
12.09.1842
Сын: Иван Иванович (Р.С.)
Мать ребёнка: Вера Семеновна (6.400)
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Вера Семеновна (6.400)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Вера Семеновна (6.400)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Семеновна (6.400)
Смерть
Неизвестно