Иван Григорьевич (6.400) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич (6.400)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Григорий Васильевич (6.300)

Мать: Марфа Ивановна (6.300)

Рождение ребёнка
12.09.1842

Сын: Иван Иванович (Р.С.)

Мать ребёнка: Вера Семеновна (6.400)

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Вера Семеновна (6.400)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Вера Семеновна (6.400)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Семеновна (6.400)

Смерть
Неизвестно
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