Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Сын: Мернов Иван
Отец ребёнка: Мернов Петр
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мернов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мернов Петр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно