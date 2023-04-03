Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1845 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Мернов Иван

Отец ребёнка: Мернов Петр

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мернов Петр

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мернов Петр

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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