Бобровская (Мячина) Евдокия/Авдотья Калинина
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1818
Дочь: Алтухова Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бобровская Афимья Игнатьевна
Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бобровская Степанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич
Рождение ребёнка
17.02.1834
Сын: Бобровский Федор Игнатович
Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич
Смерть
Неизвестно