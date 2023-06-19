Бобровская (Мячина) Евдокия/Авдотья Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская (Мячина) Евдокия/Авдотья Калинина

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1818

Дочь: Алтухова Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бобровская Афимья Игнатьевна

Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бобровская Степанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.02.1834

Сын: Бобровский Федор Игнатович

Отец ребёнка: Бобровский Игнат Ермоваевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно