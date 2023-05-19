Корнилова (Титова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Титова) Клавдия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: Титова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно