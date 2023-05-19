Корнилова (Титова) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: Титова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно