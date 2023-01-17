Медведев Максим Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: Медведев Ефим Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1823
Дочь: Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Медведева Федосья
Рождение ребёнка
?.10.1825
Дочь: Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Медведева Федосья
Рождение ребёнка
24.12.1826
Мать ребёнка: Медведева Федосья
Военная служба
Вычислено 1829
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Федосья
Смерть
Неизвестно