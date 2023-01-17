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Медведев Максим Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Медведев Ефим Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1823

Дочь: Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Медведева Федосья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1825

Дочь: Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Медведева Федосья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1826

Сын: Медведев Степан Максимов

Мать ребёнка: Медведева Федосья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Вычислено 1829
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Федосья

Смерть
Неизвестно
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