Кутиков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область