Кутиков Виктор Иванович Около 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутиков Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Кутиков Иван

Мать: Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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