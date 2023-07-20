Ульянов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1956
Сын: Ульянов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Аскарова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Смышнова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухоручко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно