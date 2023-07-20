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Ульянов Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1956

Сын: Ульянов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Аскарова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Смышнова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухоручко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Лилиана Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Лилиана Григорьевна