Комаров Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Яков Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Комаров Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Комаров Петр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно