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Комаров Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Яков Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Комаров Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Комаров Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Место жительства
Неизвестно
Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
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