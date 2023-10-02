Карасева Федосья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева Федосья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Карасев Анисим Афанасьевич

Отец ребёнка: Карасев Афанасий Прокофьевич

Канаклейка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Карасев Данила Афанасьевич

Отец ребёнка: Карасев Афанасий Прокофьевич

Канаклейка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Карасев Зиновий Афанасьевич

Отец ребёнка: Карасев Афанасий Прокофьевич

Канаклейка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Афанасий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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