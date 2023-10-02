Карасева Федосья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Карасев Анисим Афанасьевич
Отец ребёнка: Карасев Афанасий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Карасев Данила Афанасьевич
Отец ребёнка: Карасев Афанасий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Карасев Зиновий Афанасьевич
Отец ребёнка: Карасев Афанасий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно