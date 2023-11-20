Лосева Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лосев Евгений Михайлович
Мать: Хомбак Фёкла Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артишевская Наталья Тадэушевна
Отец ребёнка: Яблонский Сергей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблонская Артишевская Тамара Тадэушевна
Отец ребёнка: Артишевский Тадэуш Станиславович
Смерть
Неизвестно