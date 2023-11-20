Лосева Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева Мария Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лосев Евгений Михайлович

Мать: Хомбак Фёкла Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артишевская Наталья Тадэушевна

Отец ребёнка: Яблонский Сергей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблонская Артишевская Тамара Тадэушевна

Отец ребёнка: Артишевский Тадэуш Станиславович

Смерть
Неизвестно
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