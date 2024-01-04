Назаров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Назаров Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
28.03.1934
Сын: Назаров Владилен Павлович
Мать ребёнка: Назарова Мария Петровна
Ямполь, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.07.1941
Дочь: Маслова Лариса Павловна
Мать ребёнка: Назарова Мария Петровна
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Мария Петровна
Смерть
1941