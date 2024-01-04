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Назаров Павел Иванович

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Назаров Иван Фадеевич

Мать: Назарова Акилина Семёновна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.03.1934

Сын: Назаров Владилен Павлович

Мать ребёнка: Назарова Мария Петровна

Ямполь, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.07.1941

Дочь: Маслова Лариса Павловна

Мать ребёнка: Назарова Мария Петровна

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Мария Петровна

Смерть
1941
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