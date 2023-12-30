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Торопов Иван
Торопов Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1901
Пол
Мужской
Отец
Торопов Никита
1879 г.р.
Мать
Торопова (Оленькова) Параскева
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Торопов Никита
Мать:
Торопова Параскева
Смерть
1901
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