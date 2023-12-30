Торопов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Торопов Никита

Мать: Торопова Параскева

Смерть
1901
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