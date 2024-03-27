Белов Симеон Белов/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти08.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Белов Уар / Увар
Мать: Белова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белов Никола
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1845
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Белова Акулина
с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Белов Андриан
Мать ребёнка: Белова Мария
Рождение ребёнка
1848
Сын: Белов Трофим
Мать ребёнка: Белова Мария
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Белов Кузьма Белов/
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Белов Евфимий
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федул
Мать ребёнка: Белова Мария
Рождение ребёнка
1852
Сын: Белов Антип
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Белов Антоний
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Белова Мария
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Белова Акулина
Рязанская губерния, Спасский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Мария
Смерть
08.12.1883
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: от паралича