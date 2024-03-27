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Белов Симеон Белов/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

08.12.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

1816 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1841 г.р.
1842 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Белов Уар / Увар

Мать: Белова Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рождение ребёнка
1842

Сын: Белов Никола

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1845

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Белова Акулина

с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Белов Андриан

Мать ребёнка: Белова Мария

Рождение ребёнка
1848

Сын: Белов Трофим

Мать ребёнка: Белова Мария

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Белов Кузьма Белов/

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рязанская губерния, Спасский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Белов Евфимий

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Федул

Мать ребёнка: Белова Мария

Рождение ребёнка
1852

Сын: Белов Антип

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Белов Антоний

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Белова Мария

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Белова Акулина

Рязанская губерния, Спасский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Мария

Смерть
08.12.1883
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: от паралича
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