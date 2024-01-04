Зеньков Ефрем
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Зеньков Григорий
Мать: Варка
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зеньков Константин
Мать ребёнка: Зенькова Анастасия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зеньков Юрий
Мать ребёнка: Зенькова Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Зеньков Александр
Мать ребёнка: Зенькова Анастасия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Зенькова Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
сплавщик леса по Двине, телеграфист, начальник станции
Смерть
Неизвестно
станция Глушанино возле Полоцка
Причина смерти: возвращался после репрессий и не доехал до своей д.Шаши