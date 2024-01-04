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Зеньков Ефрем

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Место рождения

Шаши, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зеньков Григорий

Мать: Варка

Шаши, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зеньков Константин

Мать ребёнка: Зенькова Анастасия

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зеньков Юрий

Мать ребёнка: Зенькова Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Зеньков Александр

Мать ребёнка: Зенькова Анастасия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Зенькова Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
сплавщик леса по Двине, телеграфист, начальник станции
Смерть
Неизвестно
станция Глушанино возле Полоцка
Причина смерти: возвращался после репрессий и не доехал до своей д.Шаши
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