Ахтямов Айдар Айратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Айдар Айратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1993

Отец: Ахтямов Айрат Наильевич

Мать: Ахтямова Гузаль Мирсаедовна