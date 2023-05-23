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Ахтямов Айдар Айратович
Ахтямов Айдар Айратович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1993
Пол
Мужской
Отец
Ахтямов Айрат Наильевич
1972 г.р.
Мать
Ахтямова Гузаль Мирсаедовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1993
Отец:
Ахтямов Айрат Наильевич
Мать:
Ахтямова Гузаль Мирсаедовна
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