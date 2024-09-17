(Лапыгина) Олеся Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лапыгина) Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лапыгина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пожарный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожарный

Рождение ребёнка
1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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