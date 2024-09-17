(Лапыгина) Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лапыгина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пожарный
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пожарный
Рождение ребёнка
1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан