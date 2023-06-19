Шигарев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШигарев Василий

Шигарев Василий

avatar

Место рождения

Лебзино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебзино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гудкова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Шигарева Параскева

Лебзино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигарева Параскева

Смерть
1959
Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
д. Меньшовское, Кубино-Озерский район, Вологодская область