Шигарев Василий
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гудкова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Шигарева Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шигарева Параскева
Смерть
1959
Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
д. Меньшовское, Кубино-Озерский район, Вологодская область