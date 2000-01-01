Ходырева Каторина Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Анна Фадеевна
Отец ребёнка: Ходырев Фадей Степанович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Ходырев Андроник Фадеевич
Отец ребёнка: Ходырев Фадей Степанович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Ходырев Григорей Фадеевич
Отец ребёнка: Ходырев Фадей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно