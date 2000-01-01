Ходырева Каторина Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Каторина Аврамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Анна Фадеевна

Отец ребёнка: Ходырев Фадей Степанович

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Ходырев Андроник Фадеевич

Отец ребёнка: Ходырев Фадей Степанович

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Ходырев Григорей Фадеевич

Отец ребёнка: Ходырев Фадей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Фадей Степанович

Смерть
Неизвестно
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