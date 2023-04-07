Пуликова (Коровина) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти29.12.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Коровин Самуил
Мать: Коровина Алёна
Рождение ребёнка
23.04.1935
Сын: Пуликов Владимир
Отец ребёнка: Пуликов Пётр
Рождение ребёнка
1943
Сын: Пуликов Василий
Отец ребёнка: Пуликов Пётр
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуликов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Макаренкова Валентина
Отец ребёнка: Пуликов Пётр
Смерть
29.12.1984