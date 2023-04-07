Пуликова (Коровина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуликова (Коровина) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

29.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Коровин Самуил

Мать: Коровина Алёна

Рождение ребёнка
23.04.1935

Сын: Пуликов Владимир

Отец ребёнка: Пуликов Пётр

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
1943

Сын: Пуликов Василий

Отец ребёнка: Пуликов Пётр

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуликов Пётр

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Макаренкова Валентина

Отец ребёнка: Пуликов Пётр

Смерть
29.12.1984
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