Мужчиль Юлья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужчиль Юлья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1978

Отец: не указан

Мать: Мужнюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1998

Дочь: Березуева Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Мужчиль Олег Анатольевич

Рождение ребёнка
15.10.2008

Дочь: Мужчиль Светлана Олеговна

Отец ребёнка: Мужчиль Олег Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мужчиль Олег Анатольевич

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