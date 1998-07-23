Мужчиль Юлья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1978
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.07.1998
Дочь: Березуева Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Мужчиль Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
15.10.2008
Дочь: Мужчиль Светлана Олеговна
Отец ребёнка: Мужчиль Олег Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно