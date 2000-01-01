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Кравченко Федор Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кравченко Влас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кравченко Матрена Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кравченко Степанида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кравченко Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Кравченко Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кравченко Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Ирина

Смерть
1855
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