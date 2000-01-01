Кравченко Федор Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Кравченко Влас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кравченко Матрена Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кравченко Степанида Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кравченко Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Кравченко Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Кравченко Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Ирина
Смерть
1855