Коваль Алена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Алена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2016

Сын: Коваль Егор Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.2021

Дочь: Коваль Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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