(ряскина) алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(ряскина) алена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1999

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1999

Отец: Ряскин игорь

Мать: Ряскина светлана

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