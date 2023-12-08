Абдулова Магрифа Хажмахаматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулова Магрифа Хажмахаматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужаев Харис Зарифович

Отец ребёнка: Кужаев Зариф Исмагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужаев Фарид Зарифович

Отец ребёнка: Кужаев Зариф Исмагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужаева Фарида Зарифовна

Отец ребёнка: Кужаев Зариф Исмагулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужаев Зариф Исмагулович

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