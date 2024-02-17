Хасанова Ильмира Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Ильмира Фаритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

2011 г.р.
2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сайфутдинова Венера Файзелгаяновна

Рождение ребёнка
12.04.2011

Сын: Хасанов Аскар Ильдарович

Отец ребёнка: Хасанов Ильдар Лябибович

Рождение ребёнка
12.04.2011

Сын: Хасанов Амир Ильдарович

Отец ребёнка: Хасанов Ильдар Лябибович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Ильдар Лябибович

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