Комлева Татьяна Маркова
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Марк Якимов
Мать: Марья Естифеева
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса Никифорова
Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно