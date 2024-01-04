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Комлева Татьяна Маркова

Место рождения

Решетиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Марк Якимов

Мать: Марья Естифеева

Решетиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Комлев Яков Никифоров

Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса Никифорова

Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комлев Иван Никифоров

Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Комлев Егор Никофоров

Отец ребёнка: Комлев Никифор Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Никифор Андреев

Смерть
Неизвестно
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