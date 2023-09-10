Фисенко (Фисенкова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Муж: Никифор Николаевич
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Поручители: Сергей Власьев Деркачев, Евфимий Стефанов Фисенков, крестьяне дер. Жебаловка Иван Дмитриев Земчугов, с. Кремяное Никита Андреев Смолянинов
Смерть
Неизвестно