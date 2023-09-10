Фисенко (Фисенкова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко (Фисенкова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Муж: Никифор Николаевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Поручители: Сергей Власьев Деркачев, Евфимий Стефанов Фисенков, крестьяне дер. Жебаловка Иван Дмитриев Земчугов, с. Кремяное Никита Андреев Смолянинов
Смерть
Неизвестно
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