Вагапов Раниль Масхутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Раниль Масхутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1959

Отец: Вагапов Максут Хабирович

Мать: Ибрагимова Ляйляжамал Газизовна

Рождение ребёнка
01.01.1984

Сын: Вагапов Руслан Ранильевич

Мать ребёнка: Галиакберова Света Тляковна

Рождение ребёнка
30.12.1987

Дочь: Вагапова Римма Ранильевна

Мать ребёнка: Галиакберова Света Тляковна

Рождение ребёнка
30.01.1989

Дочь: Вагапова Римма Ранильевна

Мать ребёнка: Галиакберова Света Тляковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова Света Тляковна

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