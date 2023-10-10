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Рыжов Павел Федорович

Место рождения

Апухтино, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1811 и 1813

Дата смерти

27.09.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1786 и 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Между 1809 и 1812 г.р.

Дети

Между 1845 и 1846 г.р.

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1813

Отец: Рыжов Федор Лаврентьев

Мать: - Аграфена Семенова

Апухтино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Рыжов Яков Павлович

Мать ребёнка: Рыжова Арина (Ирина) Киреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Арина (Ирина) Киреевна

Смерть
27.09.1885 ст.
Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
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