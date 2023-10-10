Рыжов Павел Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1811 и 1813
Дата смерти27.09.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1813
Отец: Рыжов Федор Лаврентьев
Мать: - Аграфена Семенова
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Сын: Рыжов Яков Павлович
Мать ребёнка: Рыжова Арина (Ирина) Киреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1885 ст.
Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область