Таиров Тимур
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.08.2006
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джабарова Эльмира Рафиковна
Рождение ребёнка
26.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джабарова Эльмира Рафиковна
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область