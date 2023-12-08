Таиров Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаиров Тимур

Таиров Тимур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.08.2006

Жена: Джабарова Эльмира Рафиковна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джабарова Эльмира Рафиковна

Рождение ребёнка
26.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джабарова Эльмира Рафиковна

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close