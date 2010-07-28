Дурнева (Черненко) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева (Черненко) Полина Васильевна

Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

12.10.1932

Дата смерти

28.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1932

Отец: Черненко Василий Тарасович

Мать: Черненко Матрона Антоновна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.08.1955

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Дурнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1964

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Дурнев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Василий Иванович

Смерть
28.07.2010
Кужорская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)