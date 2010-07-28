Дурнева (Черненко) Полина Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1932
Дата смерти28.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1932
Рождение ребёнка
04.08.1955
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Дурнев Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1964
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Дурнев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2010
Кужорская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)