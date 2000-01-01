Юруткина (Петрова) Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Кузьмина
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Кузьма Назаров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Кузьмина
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Кузьма Назаров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Юруткин (петров) Кузьма Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно