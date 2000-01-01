Юруткина (Петрова) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юруткина (Петрова) Евдокия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Кузьмина

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Кузьма Назаров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Кузьмина

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Кузьма Назаров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Юруткин (петров) Кузьма Назаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юруткин (петров) Кузьма Назаров

Смерть
Неизвестно
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