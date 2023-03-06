Юдина Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Августья Семионовна
Отец ребёнка: Юдин Семион Львович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Юдин Иван Семионович
Отец ребёнка: Юдин Семион Львович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Юдин Семион Львович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Юдин Семион Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Семион Львович
Смерть
Неизвестно