Юдина Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Марья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Августья Семионовна

Отец ребёнка: Юдин Семион Львович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Юдин Иван Семионович

Отец ребёнка: Юдин Семион Львович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Юдин Федор Семионович

Отец ребёнка: Юдин Семион Львович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Юдин Поликарп Семионович

Отец ребёнка: Юдин Семион Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Семион Львович

Смерть
Неизвестно
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