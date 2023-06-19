Ананьев (Ананiевъ) Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев (Ананiевъ) Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

24.05.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1849 и 1897
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Льгово
Рождение
Около 1849

Отец: Ананьев Егор (Георгiй)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1876 ст.

Дочь: Башкирова Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иларiон Егоровъ и законная жена его Александра Филипова, оба православныя, 56-25-263-50об-51 В домовой книге 20.10.1876
Работа или профессия
30.09.1876 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Льгово, крестьянин
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.

Дочь: Анастасия Иларiонова

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иларiон Егоровъ и законная жена его Александра Филипова, правосл. 56-25-263-113об-114
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анастасия Иларионова

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Рождение ребёнка
21.08.1883 ст.

Сын: Ананьев Александр Илларионович

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Ларiон Георгiевъ и законная жена его Александра Филипова, оба православного вероисповед... Показать все
Рождение ребёнка
С 1886 по 1888 ст.

Дочь: Волкова Мария Илларионова

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Дата рождения ок.1886-1888 (нет в записях о рождении в 56-25-264, 56-25-265 за 1886-1890)
Рождение ребёнка
С 1887 по 1890 ст.

Дочь: Михайлова Александра Илларионова

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Дата рождения ок.1887-90 (нет в записях о рождении в 56-25-264, 56-25-265 за 1886-1890)
Рождение ребёнка
С 1889 по 1890 ст.

Сын: Ананьев Николай Иларионов

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Дата рождения ок.1889 (нет в записях о рождении в 56-25-264, 56-25-265 за 1886-1890)
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892 ст.

Сын: Ананьев Гавриил Илларионович (Иларiоновъ)

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Нет записей о рождении, бракосочетании или смерти в Метрических книгах с.Шартаново 1876-1919гг. Данные о рождении из свидетельства о браке с 1й женой. 25.02.1947 восстановленное свидетельство о рожде... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1893 ст.

Сын: Мертворожденный

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ Илларiонъ Егоровъ Ананьев и законная жена его Александра Филиппова, оба православн... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1893 ст.

Сын: Владимир Иларионов

Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ Илларiонъ Егоровъ Ананьев и законная жена его Александра Филиппова, оба православ... Показать все
Поручитель
03.02.1902 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
у Анна Иванова Ананiева (д.Льгово) и Павелъ Осадчий (д. Каменка), Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда, 56-25-268-25об-26
Место жительства
До 24.05.1904 ст.
Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
24.05.1904 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Льгова Судайской волости крестьянинъ Иларiонъ Егоровъ Ананьевъ, 55 лет, 56-25-268-110об-111
Похороны
26.05.1904 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда