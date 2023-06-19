Ананьев (Ананiевъ) Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти24.05.1904 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Ананьев Егор (Георгiй)
Мать: не указана
Дочь: Башкирова Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Дочь: Анастасия Иларiонова
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Дочь: Анастасия Иларионова
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Сын: Ананьев Александр Илларионович
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Дочь: Волкова Мария Илларионова
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Дочь: Михайлова Александра Илларионова
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Сын: Ананьев Николай Иларионов
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Сын: Ананьев Гавриил Илларионович (Иларiоновъ)
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Сын: Мертворожденный
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова
Сын: Владимир Иларионов
Мать ребёнка: Ананьева Александра Филипова