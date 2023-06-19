Каркотко (Лукина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркотко (Лукина) Александра Николаевна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

20.08.1901

Дата смерти

25.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1901

Отец: Лукин Николай

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.11.1923

Дочь: Каркотко Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Каркотко Иосиф Васильевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.02.1927

Сын: Каркотко Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Каркотко Иосиф Васильевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.10.1941

Сын: Моисеев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Акимович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Каркотко Иосиф Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каркотко Иосиф Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Александр Акимович

Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
25.08.1984
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область