Каркотко (Лукина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1901
Дата смерти25.08.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1901
Отец: Лукин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1923
Дочь: Каркотко Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Каркотко Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1927
Сын: Каркотко Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Каркотко Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1941
Сын: Моисеев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Акимович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1984