Тушин Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти23.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Тушин Василий Матвеев
Мать: Тушина Параскева Иванова
Бракосочетание
16.02.1883
Жена: Тушина Агафья Сергеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.08.1886
Дочь: Елизаветта Павлова
Мать ребёнка: Тушина Агафья Сергеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1890
Сын: Тушин Гавриил Павлов
Мать ребёнка: Тушина Агафья Сергеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1891
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Тушина Агафья Сергеева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
23.11.1892
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь