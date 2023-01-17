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Тушин Павел Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

23.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Тушин Василий Матвеев

Мать: Тушина Параскева Иванова

Бракосочетание
16.02.1883

Жена: Тушина Агафья Сергеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.08.1886

Дочь: Елизаветта Павлова

Мать ребёнка: Тушина Агафья Сергеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1890

Сын: Тушин Гавриил Павлов

Мать ребёнка: Тушина Агафья Сергеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1891

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Тушина Агафья Сергеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
23.11.1892
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь
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