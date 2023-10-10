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Евдокия Власовна (Власиевна)

Место рождения

Котоши, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Котоши, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Максим Иовлевич

Рождение ребёнка
16.09.1901

Сын: Иовлев Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Максим Иовлевич

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1904

Сын: Николай Максимович

Отец ребёнка: Максим Иовлевич

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Константин Максимович

Отец ребёнка: Максим Иовлевич

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Максим Иовлевич

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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