Евдокия Власовна (Власиевна)
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1898
Муж: Максим Иовлевич
Рождение ребёнка
16.09.1901
Сын: Иовлев Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Максим Иовлевич
Рождение ребёнка
08.05.1904
Сын: Николай Максимович
Отец ребёнка: Максим Иовлевич
Рождение ребёнка
21.10.1905
Отец ребёнка: Максим Иовлевич
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Максим Иовлевич
Смерть
Неизвестно