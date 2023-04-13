Кондратенко Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кондратенко Трофим Стефанович
Отец ребёнка: Кондратенко Стефан Ильич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кондратенко Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Кондратенко Стефан Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно