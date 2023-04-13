Кондратенко Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кондратенко Трофим Стефанович

Отец ребёнка: Кондратенко Стефан Ильич

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кондратенко Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Кондратенко Стефан Ильич

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Стефан Ильич

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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