Вершинина Анастасия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Анастасия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.03.1928

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

OO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Вершинин Кондрат Львович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Иннокентий Ильч

Смерть
09.03.1928
Игнатьево, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
туберкулёз
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