Вершинина Анастасия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.03.1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Вершинин Кондрат Львович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Иннокентий Ильч
Смерть
09.03.1928
Игнатьево, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
туберкулёз