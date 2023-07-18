Гадильбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадильбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мухамедияров Мухаметгали

Мать: Сахиба

Смерть
Неизвестно