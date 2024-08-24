Браславский Иона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браславский Иона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Браславская) Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Браславский ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Браславская) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1911

Сын: Браславский Яков Ионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Браславская) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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