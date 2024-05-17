Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Мать: Лаврентьева Евдокия Семеновна

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Александр Гильмутдинович

Отец ребёнка: Садыков Гильмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Анатолий Гильмутдинович

Отец ребёнка: Садыков Гильмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Мария Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Садыков Гильмутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Гильмутдин

Смерть
Неизвестно

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