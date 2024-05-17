Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыков Александр Гильмутдинович
Отец ребёнка: Садыков Гильмутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыков Анатолий Гильмутдинович
Отец ребёнка: Садыков Гильмутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Мария Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Садыков Гильмутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Гильмутдин
Смерть
Неизвестно