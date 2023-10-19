Ибрагимов (Даутбаев) Габдулфаиз (Мухамедфаиз)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фаизов Асетулла
Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаизов Калимулла
Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаизов Сафиулла
Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаизов Ахмадулла
Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно