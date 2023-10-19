Ибрагимов (Даутбаев) Габдулфаиз (Мухамедфаиз) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов (Даутбаев) Габдулфаиз (Мухамедфаиз)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Даутбаев (суюндуков) Ибрагим

Мать: Даутбаев (суюндуков) Гайша

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фаизов Асетулла

Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаизов Калимулла

Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаизов Сафиулла

Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаизов Ахмадулла

Мать ребёнка: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимов (даутбаев) Хазивафа

Смерть
Неизвестно
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