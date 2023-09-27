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Синюгин Александр Александрович
Синюгин Александр Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1950
Пол
Мужской
Отец
Синюгин Александр Яковлевич
1909 г.р.
Мать
Синюгина (Севрюкова) Варвара Гавриловна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1950
Отец:
Синюгин Александр Яковлевич
Мать:
Синюгина Варвара Гавриловна
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