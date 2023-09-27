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Синюгин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1950

Отец: Синюгин Александр Яковлевич

Мать: Синюгина Варвара Гавриловна

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