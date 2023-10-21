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Сарапкин Николай Петрович

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Место рождения

Вазерки, Россия

Дата рождения

13.05.1951

Дата смерти

31.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951

Отец: Сарапкин Пётр Иванович

Мать: Сарапкина Анна Петровна

Вазерки, Россия
Рождение ребёнка
25.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.08.1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Усть-Вазерки, Россия
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