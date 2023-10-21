Сарапкин Николай Петрович
Место рожденияВазерки, Россия
Дата рождения13.05.1951
Дата смерти31.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951
Отец: Сарапкин Пётр Иванович
Мать: Сарапкина Анна Петровна
Вазерки, Россия
Рождение ребёнка
25.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.08.1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Усть-Вазерки, Россия