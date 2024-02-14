Зайцев Глеб Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна
Смерть
Неизвестно