Зайцев Глеб Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Глеб Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна

Рождение ребёнка
01.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна

Смерть
Неизвестно

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