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Кузмин Ермолай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Савельев Козма

Мать: Федосья

Бракосочетание
До 1827

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
25.06.1832

Сын: Ермолаев Сын Петр

Мать ребёнка: Евдокия

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1839

Сын: Ермолаевъ Сын Павелъ

Мать ребёнка: Евдокия

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 07.07.1841

Дочь: Ермолаева Васильева Жена Елена (замуж в Литвиново)

Мать ребёнка: Евдокия

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Ермолаев Сын Стефан

Мать ребёнка: Евдокия

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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