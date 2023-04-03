Кузмин Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Савельев Козма
Мать: Федосья
Бракосочетание
До 1827
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
25.06.1832
Сын: Ермолаев Сын Петр
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
08.01.1839
Сын: Ермолаевъ Сын Павелъ
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 07.07.1841
Дочь: Ермолаева Васильева Жена Елена (замуж в Литвиново)
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
01.01.1844
Сын: Ермолаев Сын Стефан
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно