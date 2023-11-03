(Адамова) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Адамова) Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Федосеева Анна

Отец ребёнка: Адамов Яков

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Федор

Отец ребёнка: Адамов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Иван

Отец ребёнка: Адамов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Михаил

Отец ребёнка: Адамов Яков

Смерть
Неизвестно
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