Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1693 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1764 г.р.

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МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: Агрофена

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ларион

Мать ребёнка: Лукерья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Лукерья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Василий

Мать ребёнка: Лукерья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Даниловна

Смерть
Неизвестно
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