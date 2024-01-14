Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Мать: Агрофена
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Ларион
Мать ребёнка: Лукерья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Лукерья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Василий
Мать ребёнка: Лукерья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Даниловна
Смерть
Неизвестно